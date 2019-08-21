В четверг, 22 августа, состоится первая, для Зари выездная, игра за выход в групповой этап Лиги Европы с Эспаньолом из Барселоны. Стартовый свисток в Барселоне прозвучит в 22.00.

Букмекеры однозначно считают фаворитом каталонский клуб. На победу Эспаньола принимаются прогнозы с коэффициентом 1,26 - 1,28. Ничья оценивается как маловероятный результат с показателями 5,28 - 5,9.

Победа Зари с точки зрения букмекеров - это фантастика, коэффициент 10,85 - 11,25.

Фото: footboom.com

А вот какие ставки на матч Эспаньол - Заря принимают британские букмекеры из William Hill - победа каталонцев - 1,4; ничья - 5,8; победа Зари - 12,0.

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