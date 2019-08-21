Новым командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ вместо прошедшего в парламент по списку партии Порошенко Михаила Забродского стал генерал-майор Евгений Мойсюк. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в Facebook.

"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины", - написал Полторак.

Также он поздравил с назначением командующим ДШВ ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка. По словам Полторака, он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины.

"... Уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск. Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений!" - написал Полторак.

Евгений Мойсюк. Фото: Украинская правда

Евгений Мойсюк в 2004 - 2005 годах проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, с октября 2008 года по апрель 2009 года - в составе украинского контингента в Косово. В марте 2014 года руководил переброской Днепропетровской воздушно-десантной бригады в зоне АТО. С декабря 2014 непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта. Позже командовал оперативно-тактической группировкой Восток.

Скриншот: Facebook/ Степан Полторак

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о Михаиле Забродском, который прошел в новую Раду.

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