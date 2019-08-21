Полиции удалось предотвратить заказное убийство двух женщин - Надежды Головач и ее дочери Юлии Зайковой, которых накануне сначала объявили пропавшими в районе Броваров Ктевской области, а затем появилось сообщение, что их нашли убитыми.

Как выяснилось, мать и дочь живы. Они участвовали в инсценировке своего убийства. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ НП.

Уточняется, что во время успешной спецоперации правоохранители Киевской области вышли на группу заказчиков преступления. Задержаны четверо подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 000 долларов США. Спецоперация закончилась удачно - мать и дочь остались живы.

"Заказчиком оказался бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода. Преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре с уже своей третьей женой, он заказал и проплатил убийство", - написал на своей странице в соцсети руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Фото: kv.npu.gov.ua

Группа злоумышленников задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту жительства и пребывания задержанных провели санкционированные обыски, в процессе которых выявили и изъяли сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины продолжается. Готовятся сообщение о подозрении, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство о проведении обысков и о назначении судебных экспертиз по изъятым вещам и документам.

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