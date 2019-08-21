Сотрудникам Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось обнаружить экзопланету, которая по размерам почти достигает объемов Земли, правда, в отличие от нее, не имеет атмосферы. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Планета LHS 3844b расположена на расстоянии в 48,6 световых лет от Земли и обращается вокруг звезды, относящейся к спектральному классу М или красным карликам. Ее радиус составляет 1,3 от радиуса нашей планеты, а полный оборот вокруг своей звезды она делает всего за 11 часов.

Поскольку расстояние от планеты до звезды небольшое, LHS 3844b, согласно наблюдениям ученых, всегда повернута к красному карлику одной стороной, это называется приливным захватом. Что касается отсутствия атмосферы, его удалось обнаружить из-за того, что "дневная" сторона планеты раскалена до 770 градусов Цельсия, а "ночная" намного холоднее.

Если бы у планеты была атмосфера, ее разогрев в одном из полушарий приводил бы к возникновению ветров, которые бы переносили массы горячих газов на "холодную" сторону, и температура бы несколько уравновешивалась. Однако этого не происходит и разница температур между "дневной" и "ночной" сторонами настолько высока, что единственным подходящим объяснением является практически полное или полное отсутствие у этого небесного тела атмосферы.

Ученые утверждают, что планета представляет собой голый камень без какой-либо атмосферы. Также вероятно, что LHS 3844b внешним видом напоминает Луну или Меркурий, поверхность которых покрыта "морями" из затвердевшей лавы.

Напомним, в июне у "космической соседки" Солнца Альфа Центавры начали поиск обитаемых планет.

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