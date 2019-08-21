Активизация расследования дела по скандальной формуле "Роттердам+" - это месть членам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, со стороны олигарха Игоря Коломойского. Такое заявление в эфире одного из телеканалов сделал бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает "Экономическая правда".

"По моему мнению, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП", - заявил Вовк.

"Почему Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они не модернизированы, имеют большую энергоемкость. И он (Коломойский - Ред.) за период действия прозрачного рыночного ценообразования имел недополученную прибыль. Вот и причина, почему тема "Роттердам+" стала такой известной. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы", - сказал экс-глава регулятора по тарифам.

Вовк добавил, что сейчас находится не в Украине. По его словам, в Украине существует "неэффективное следствие и выборочное правосудие".

Он напомнил, что суд установил законность и обоснованность формулы "Роттердам+". "Поэтому не было никаких причин начинать следствие", - заявил Вовк.

Ранее "Страна" писала о том, что суд отказался заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+".

Также мы сообщали, что НАБУ объявило в розыск Дмитрия Вовка.