Дело против компании Владимира Зеленского "Киноквартал", которое НАБУ в апреле завело из-за возможной растраты госсредств при съемках фильма "Я, ты, он, она", закрыто. Об этом сообщают "Украинские Новости".

"Указанное уголовное производство закрыто 8 июля на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Растрата госсредств в особо крупных размерах") Уголовного кодекса", - сообщили в НАБУ.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, глава "Госкино" Ильенко написал заявление об отставке.

Также мы публиковали топ-8 украинских фильмов, получивших самое щедрое финансирование Госкино.