Появились фото капсульного хостела в международном аэропорту Борисполь, который недавно открылся в терминале D и называется GetSleep Boryspil (перевод с англ. "Поспи в Борисполе"). Известно, что в одноместной капсуле можно поспать три часа за 370 гривен, а двухместная обойдется уже в 550 гривен. Отдохнуть в таких условиях можно, если, конечно, постоялец не страдает клаустрофобией. Отметим, что в первую очередь, хостел может быть удобен для иностранцев, поскольку для большинства украинцев его цена все-таки достаточно высока.

Фото: Cтрана

Напомним, что внимание к украинским отелям приковала недавно произошедшая в Одессе трагедия, когда при ночном пожаре в гостинице "Токио Стар" погобли 9 человек.

Также "Страна" писала о том, что Осенью в Украине ужесточает нормы пожарной безопасности в гостиницах.