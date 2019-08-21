Украинская певица Настя Каменских, которая недавно отдыхала в Италии, похвасталась очередной порцией горячих снимков в купальнике. Их она выложила в Instagram.

На этот раз Каменских сфотографировалась у бассейна. На ней черный открытый купальник. На фото певица нежится на солнце. Благодаря удачным позам в выгодном свете предстают формы Насти: подтянутый живот, плавная линия талия и спортивные ягодицы.

"Нам, девочкам, всегда найдется, что улучшить в себе! Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать, а может вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится, а самое главное, что с появлением соцсетей, появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать", - написала под фото певица.

По мнению Каменских, не стоит стремиться соответствовать каким-то идеалам, потому что их не существует. Нужно жить так, как нравится тебе, что, конечно, не исключает работу над собой.

Скриншот: Instagram/ kamenskux

Напомним, Настя Каменских показала себя в прозрачном белье и соблазнительных позах.

Также мы писали о том, как Настя Каменских в Италии "выгуляла" не менее семи разных купальников.

