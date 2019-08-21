В ближайшее время Украина и Россия могут обменяться удерживаемыми лицами, в то числе, речь о пленных украинских моряках, задержанных осенью прошлого года в Керченском проливе.

Об этом в своем Telegram-канале написал директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в окружение советника Путина Владислава Суркова.

"Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже", - написал он.

Скриншот: t.me/Chesnakov

Как сообщил "Стране" источник в экспертных кругах, близких к Кремлю, это заявление является подачей со стороны России перед встречей "Большой семерки" и предполагаемым разговором Волкера и Суркова.

Но скорее всего, если не случится каких то радикальных подвижек, то моряков отдадут не ранее, чем в России пройдут все судебные процедуры. Либо, как вариант, Украина согласится на схему принять их с обязательством судить в Украине (что уже предлагал российский МИД).

Напомним, в начале августа по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоялся второй его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле после этого заявили, что он касался активизации работы по возвращению удерживаемых лиц.

Обмен пленными в формате "всех на всех" обсуждался и во время первого телефонного разговора президентов 11 июля. Правда, Путин и Зеленский не пришли тогда к единому пониманию формулировки "всех".

На днях произошла встреча Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во Франции. Там российский лидер заявил, что встречаться с Владимиром Зеленским не планирует, но есть некие подвижки, внушающие оптимизм.