Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты внеочередных парламентских выборов по последнему, скандальному 210 одномандатному округу в Черниговской области в официальном издании "Голос Украины", передает "112 Украина".

Официально отмечается, что победил самовыдвиженец Борис Приходько.

"Сведения о народном депутате Украины, избранном на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе № 210. Приходько Борис Викторович, 1973 года рождения", - говорится в "сообщении ЦИК.

Ранее кандидат в народные депутаты Борис Приходько, поначалу отставший от кандидата Сергея Коровченко лишь на 98 голосов доказал через суд, что результаты голосования на одном из участков округа были сфальсифицированы. Приходько также опубликовал фото с найденными на территории ОИК "непонятными неопломбированными мешками с документацией".

Ранее "Страна" писала о том, что ЦИК досрочно прекратила полномочия избирательной комиссии на округе №210, где признали недействительным голосование на одном участке.

Также мы сообщали, что ЦИК обязала окружком №210 к пятнице проверить списки избирателей на участках, где пересчитывали голоса.