Утром в среду, 21 августа, в Киеве отменили несколько рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".

Отмечается, что по техническим причинам отменили всего девять рейсов электрички, что именно произошло - не уточняется.

"В утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325. Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве на Троещине люди заблокировали движение городской электрички. Они требовали соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.

Также мы публиковали видео штурма городской электрички на Троещине, куда не помещались все пассажиры.