Какой сегодня праздник в Украине

22 августа в Украине отмечают День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. За годы не зависимости в стране погибли свыше тысячи правоохранителей, которые были на посту.

Народные и церковные праздники

Православная церковь сегодня вспоминает святого апостола Матфея, который был в числе 12 апостолов. Матфий пошел за Христом, оставив все. Господь избрал его на место Иуды в числе 70 апостолов после своего воскрешения. Проповедник творил множество чудес: исцелял хромых и слепых, очищал прокаженных, воскрешал умерших.

На народном календаре - Матвеев день. В этот период коров не выгоняли на пастбище, опасаясь змей. Примета дня: Матфей подпускает ненастье, осень становится ближе.

События и даты

В 1846 году Нью-Мексико включили в состав США.

В 1864 году подписали Женевскую конвенцию и создали Международное общество Красного креста.

В 1865 году Уильям Шепперд из Нью-Йорка запатентовал жидкое мыло.

В 1909 году во Франции состоялось первое в мире авиашоу.

В 1920 году родился американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери - автор "Марсианских хроник" и "451 градуса по Фаренгейту".

В 1978 году сотрудники английской газеты The Times установили антирекорд, опубликовав небольшую заметку, в которой было 97 опечаток.

В 1979 британская рок- группа Led Zeppelin выпустила последний альбом "In Through the Out Door".

В 1989 году космический корабль Вояджер-2 подтвердил, что газовая планета-гигант Нептун окружена кольцами в виде дуг.

Народной артистке Украины Ольге Сумской исполняется 53 года.

Также день рождения у британской певицы Дуа Липы, ей исполняется 24 года. А британскому актеру Ричарду Армитиджу, известному по фильмам "Первый мститель", "Хоббит", "Ганнибал", исполняется 48 лет.

Именины

День ангела - у Алексея, Антона, Григория, Дмитрия, Ивана, Леонтия, Макара, Матвея, Петра, Ирины, Маргариты, Марии.