В среду, 21 июля, у одного из нефтяных танкеров Национальной иранской танкерной компании в Красном море произошла техническая поломка. Об этом сообщает агентство IRNA.

Технический сбой произошел в 75 милях от порта саудовского города Ябнбу-эль-Бахр. По данным Национальной иранской танкерной компании, персонал танкера пытается устранить техническую проблему, судно находится в стабильном состоянии. Экипаж в результате ЧП не пострадал.

Напомним, Минюст США попросил у властей Гибралтара арестовать иранский танкер Grace 1, который был задержан властями Гибралтара (заморская территория Великобритании) 4 июля. Его подозревали в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций.

Однако Гибралтар отказал США в задержании иранского нефтяного танкера.