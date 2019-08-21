США планируют разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космоса. Об этом со ссылкой на меморандум президента США Дональда Трампа передает ТАСС.

"Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности", - сказано в документе.

Уточняется, что это необходимо для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе. В документе указано, что федеральное правительство должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, разработанных с учетом факторов риска, и выдачи разрешения на запуск.

В течение года министр транспорта США должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, желающих получить лицензию на запуск космического аппарата с ядерной системой, указано в меморандуме.

Напомним, Украина и США запускают совместный ядерный проект.

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