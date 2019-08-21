В течение суток, 20 августа, жителям Лисичанска и соседних городов Новодружеск и Приволье спасатели подвезли 116 куб. м. воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что 19 августа в результате задолженности за электроснабжение были отключены объекты КП "Лисичанскводоканал" (4 насосные станции и 2 канализационные насосные станции), из-за этого жители части Лисичанска, Новодружеска и Приволья остались без воды (всего около 80 тыс. абонентов).

В течение прошедших суток населению было подвезено 76 куб. м технической и 40 куб. м питьевой воды (из них подразделениями ГСЧС 61 куб. м технической и 40 куб. м питьевой воды).

Напомним, 31 июля в Лисичанске за долги уже отключали насосную станцию, тогда 13 тысяч человек остались без воды.

Кроме того, мы писали о проблемах с водоснабжением в Лисичанске, которые наблюдались еще в мае.