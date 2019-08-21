В Европе и США заговорили о возвращении России в клуб G7 - прозападной группы семи наиболее влиятельных государств мира, куда, к слову, не входит вторая экономика мира - Китай.

Москву исключили оттуда после аннексии Крыма. Но уже в прошлом году Дональд Трамп позвал ее обратно - впрочем, ни ЕС, ни Лондон этой инициативы не поддержали.

А совсем на днях о необходимости вернуть Россию в "семерку" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он озвучил эту идею на встрече с Владимиром Путиным под Марселем. И буквально сразу его поддержал в этом Трамп.

Почему все больше голосов звучит в поддержку превращения G7 обратно в "восьмерку" - разбиралась "Страна".

"Чтобы не повернулись к Китаю". Заявление Макрона

19 августа, на встрече с Владимиром Путиным в своей летней резиденции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не против перезапустить отношения ЕС - Россия и вернуть "Большую восьмерку".

По мнению французского лидера, перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией необходим, поскольку отсутствие диалога приведет к дальнейшему сближению Москвы с Пекином.

"Мы бы оттолкнули великую державу - Российскую Федерацию, она отвернулась бы от Европы и повернулась бы полностью к Китаю, а это не в интересах Франции, Евросоюза", - заявил Макрон.

То есть французский президент откровенно заявляет, что после санкций и обструкции со стороны Запада, Москва качнулась на Восток и тем самым укрепляет позиции Китая.

Макрон был крайне положительно настроен - даже несмотря на украинский вопрос, который он назвал "раздражителем". Президент Франции выразил убеждение, что даже при наличии разногласий (а это главным образом Украина) нужно искать точки соприкосновения между РФ и ЕС.

На этом фоне президент Франции заговорил о восстановление "Большой восьмерки" и связал его с разрешением украинского кризиса.

"Возврат к "восьмерке", как и возврат к положительным отношениям между Россией и Евросоюзом, лежат через решение конфликта в Европе. Я думаю, что вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса, его разрешения", - сказал глава Франции.

При этом он заявил, что даже если этот кризис затянется, то это не повод откладывать сотрудничество с Россией и назвал вполне реалистичной формулу "Европа от Лиссабона до Владивостока".

О ней он даже написал у себя в Facebook - причем на русском языке. На этот пост Макрона сильно обиделись националисты и "порохоботы", которые заговорили о зраде.

"Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока.

Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений.

Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией", - написал французский президент в Facebook.

Как видим, здесь ни слова о "раздражителе" - Украине, санкциях и прочих неприятных оговорках, которые обычно делаются европейцами, когда они комментируют отношения с РФ. Тон заявления Макрона такой, будто все санкции уже сняты, и обе страны начинают отношения с чистого листа - и с большой претензией на некий глобальный проект.

Если коротко - его можно описать как "ЕС+РФ" в пику союзу "РФ+КНР".

Отметим, что французам не впервой выводить Москву из-под международного прессинга. Если вспомнить войну в Грузии 2008 года, то именно президент Франции Николя Саркози стал тем арбитром, который обеспечил довольно быстрое умиротворение между Западом и Россией - хотя уже тогда конфлит имел признаки "холодной войны".

Но вернемся к заявлению Дональда Трампа.

"Целесообразно пригласить Россию". Заявление Трампа

На следующий день после встречи Путина и Макрона президент США заявил, что не против того, чтобы Россия вернулась в G7.

"Думаю, что будет более целесообразно, если пригласить Россию, в частности, в G8, потому что многое из того, что мы обсуждаем, связано с Россией... Я, безусловно, вижу возможность возвращения к формату G8. Если кто-нибудь пойдет на этот шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать на него с благосклонностью", - сказал Трамп журналистам на встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом в Белом доме.

Заявление американского президента прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов Большой семерки - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

Позже появилась информация о том, что Трамп и Макрон уже даже согласовали - пригласить РФ на следующий саммит "восьмерки", который состоится в США на следующий год.

По словам источника журналистки CNN Кайли Атвуд, Трамп поговорил об этом по телефону с Макроном.

"Трамп и Макрон поговорили по телефону сегодня и согласились с тем, что они хотят пригласить Россию на G7 в следующем году, заявил представитель администрации. Ожидается, что Трамп затронет эту тему с мировыми лидерами", – написала журналистка в Twitter.

Также в CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США заявили, что пригласить Россию на встречу в следующем году предложил Макрон, и Трамп согласился. США будут принимать саммит G7 в 2020 году.

Интересно, что на прошлогоднем саммите G7 Трамп уже предлагал вернуть Россию, но тогда лидеры других стран "Группы семи" не поддержали идею.

"Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе группы. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8... Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав чем, если ее там не будет", - сказал американский президент в эфире телеканала CNN.

После этого высказывания госсекретарь США Майк Помпео дал комментарий, в котором сказал, что Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в Большую семерку как "неизбежное".

"Пезидент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических обсуждениях неизбежно, это подкрепляется многолетним опытом", - сказал Помпео и добавил, что "уступки" могут позволить России присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине.

При этом госсекретарь не конкретизировал, какие именно "уступки" ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает, что Россия "незаконно присоединила Крым в 2014 году", что привело к ее отстранению от G7.

Что означает приглашение России в G7?

Одну из причин открыто озвучил Макрон - отталкивая Россию, Запад сам ведет ее в объятия Китая. Что в перспективе рождает серьезный континентальный блок, тягаться с которым США и ЕС будет сложнее.

"Антикитайскую" логику такого решения наверняка разделяет и Трамп, который ведет экономическую войну с Поднебесной. Напомним, что в "Большой семерке" Пекин отсутствует. Что не совсем логично - ведь это по ряду параметров уже первая экономика планеты.

Однако логика в том, что G7 - место для общения стран, встроенных в западный глобальный проект. Китай же строит альтернативную модель влияния. В этом смысле привлечение РФ может рассматриваться как попытка вбить некий клин между Москвой и Пекином.

Однако вряд ли столь формальная "плюшка" заставит Москву отказаться от геополитической дружбы с КНР. "Семерка" - это всего лишь площадка для общения и больше имиджевый бонус, не связанный с какой-то осязаемой выгодой. Другое дело, если под возвращение в "восьмерку" Запад предложит снятие санкций и разморозку отношений (что автоматически приведет к решению и украинского вопроса) - тогда это предложение может в теории заинтересовать РФ.

Обсуждался ли этот вопрос в связке с возвращением России в G7 - неизвестно.

Второй причиной настойчивых призывов вернуть Москву может стать конкуренция между США и Европой, которые сегодня лихорадочно ищут союзников для уже развязанных экономических войн.

Российский фактор для ЕС важен с энергетической и военной точки зрения. А также как сухопутный мост между Европой и Азией.

США же Россия нужна для давления - как на Китай, так и на Евросоюз. Цель Трампа - обеспечить себе более выгодные условия торговли на обоих рынках.

В то же время не стоит переоценивать попыток заигрывания с Москвой. Вряд ли на Западе пойдут дальше, чем предложение каких-то ритуальных вещей - вроде ничего не решающей "семерки".

Глобальные структуры управления в последнее время вообще мало что решают - акценты сместились в национальные правительства и региональные объединения. Поэтому скорее всего РФ не пойдет на значительные уступки ни Европе, ни Америке без более серьезных предложений, чем приглашение в "семерку".

В самой же России считают, что вероятность официального приглашения, несмотря на заявления Макрона и Трампа, весьма невелика.

"Хозяева следующей Семерки в июне 2020 года - США, а конкретным местом ее проведения заявлен Нью-Йорк, Трамп-Тауэр.

Путин, приезжающий за 4 месяца до выборов президента США в небоскреб Трампа, это такой бриллиант и подарок всем расследователям русского вмешательства, что просто сказка.

Ну и как вишенка - а что значит пригласить? Вот в этом году в Биариц в качестве стран-партнеров приглашены Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал. И через запятую в этом списке через год появится Россия? Как в старом анекдоте, про входит, но не участвует?", - пишет прокремлевский телеграм-канал "Пул №3".

В целом среди поддерживающих Путина экспертов преобладает крайне скептическое и даже подозрительное отношение к призывам вернуть Россию в "большую восьмерку".

"Это попытка манипулировать психологией Владимира Путина, - пишет у себя на ФБ политолог Сергей Марков. - Их эксперты советуют ими манипулировать Путиным, который, как они думают, уязвлен, что его "выгнали из Большой Восьмерки" и готов идти на уступки, чтобы ему "позволили сидеть в одной кампании мировых лидеров". Поэтому перед Россией будут махать Большой Восьмеркой как морковкой, и требовать сдать Донбасс, потом позволить развиваться российскому майдану, а потом и Крым подвесить. И будут все время требовать все больше и больше. Одновременно финансируя развитие антипутинского майдана. И не пригласят в Большую Восьмерку никогда, ссылаясь на нежелание Британии и Канады. В ответ Россия будет делать вид, что она верит сладким речам, и требовать от Запада "пройти свою часть пути", - то есть отменять санкции и добиться от Киева выполнять Минск 2, закончить войну на Донбассе и закончить войну с русским языком и православием на Украине, отстранить "партию войны". И прекратить информационную войну против России, отказаться от политики провокаций, типа дела Скрипалей и химического оружия в Сирии. С четким пониманием, что Россию не вернут в Большую Восьмерку, потому что Большая Семерка это собрание США и их младших союзников. А Россия не хочет быть младшим партнером США".

"У Путина больше козырей, чем у Трампа и Макрона"

"Страна" спросила у экпертов, могут ли Россию вернуть в G7 и как это отразится на Украине.

"Это очень серьезный имиджевый, и соответственно, политический шаг для России. Поскольку Москва таким образом показывает, что она преодолела санкции. Понятно, что находиться в Большой восьмерке и одновременно находиться под санкциями - это нонсенс", - считает политолог Константин Бондаренко.

"Фактически это путь к возврату России в большую геополитику.

Запад таким образом признает, что без России сегодня невозможно решить целый ряд важных вопросов, в том числе вопросов, связанных с азиатским регионом (Китай, Иран и даже индийско-пакистанский вопрос сегодня нельзя решить без России, я уже не говорю про Сирию).

И теперь уже Запад больше заинтересован в России, поскольку Путин может себе позволить шантажировать Запад, что, условно говоря, завтра мы создадим военно-политический блок с Китаем, а мы ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, куда входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, - Прим. Ред.) преобразуем в военно-политический блок. У Путина сейчас больше козырей, чем у Трампа или Макрона.

Для Украины это очень серьезное внешнеполитическое поражение. Практически это означает, что те позиции, которые Украина заняла в 2014 году, на сегодняшний день пошатнулись. И что Запад переходит от политики поддержки Украины к политике прагматической оценки реальности.

А условие о выполнении Минских соглашений, которые ставит Запад для возвращения России, - мы понимаем, что это такое себе условие, поскольку Россия всегда может сказать: видите, не стреляют на границе, отвели технику, обменялись пленными значит мы начали выполнять договоренности. Тем более что выполнение Минских соглашений растянуто во времени. А теперь Россия может сказать, что все зависит от Украины", - считает Бондаренко.

"По большому счету, это ничего не меняет, поскольку Большая семерка (восьмерка) - это неформальная организация, которая не принимает каких-то актов международного права, не имеет аппарата как, например, Совет безопасности ООН, который принимает резолюции и может применить в том числе и силу против государств-нарушителей, - говорит политолог Руслан Бортник. - Но в то же время Большая восьмерка - это авторитетный клуб самых богатых и влиятельных государств. Возвращение России в Большую восьмерку будет означать не юридическое, но политическое принятие факта Крыма (того, что Крым будет находиться под контролем России без юридического признания), принятие того факта, что украинский кризис в ближайшее время не завершить и что влияние России значительно больше и важнее, нежели те претензии, которые к ней имеет Запад в части Крыма, Донбасса, Сирии, вмешательства в американские выборы. Мировые лидеры решили перевернуть страницу былого противостояния с Россией, они возвращаются к поиску диалога, компромисса. Также возвращение России будет означать то, что система международного права в старом ее понимании уже почила в Бозе. Послевоенная модель управления считается ликвидированной. Сегодня формируются новые союзы, новые балансы и новые формы сотрудничества и конкуренции глобальных и мировых государств".

Российский политолог Федор Лукьянов в разговоре со "Страной" назвал новость о возвращении России в G8 - "белым шумом", а саму Большую восьмерку - "артефактом прошлого".

Как и за что исключили Россию

Большая семерка G7 включает в себя: США, Канаду, Францию, Германию, Великобританию, Италию, Японию. В 1997 году членом этого международного клуба стала и Россия, а группу стали называть группой восьми или Большой восьмеркой.

Это неформальный международный клуб, в рамках которого лидеры крупнейших промышленно развитых стран проводят встречи и координируют свои действия по разным направлениям. G7 собирается с 70-х годов, тогда к возникновению этого формата подтолкнул экономический кризис и обострение отношений между США, Европой и Японией.

Изначально стран было шесть. В 1976 году к "шестерке" присоединилась Канада, а в 1997 году - Россия и фактически это стала "Большая восьмерка".

В 2014 году Россия была исключена из состава G8 после аннексии Крыма. В июне того года в Сочи был запланирован саммит лидеров G8, но лидеры остальных стран-членов заявили о прекращении своего участия в G8 и переходе к формату G7 без участия России. А саммит G7 в том году состоялся в Брюсселе.