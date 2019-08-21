США и Румыния подтвердили свою позицию против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что энергетическая безопасность является безусловно важным элементом национальной безопасности.

"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку-2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, уточняется, что Румыния располагает ресурсами природного газа, которые потенциально позволяют повышать энергетическую безопасность Европы. Отмечается, что Штаты и Румыния договорились рассмотреть возможное участие США в улучшении инвестиционного климата в Румынии "в интересах обеих стран".

Напомним, по состоянию на середину августа российская компания "Газпром" проложила 1805,6 километров газопровода "Северный поток - 2", что составляет 73,6% труб от общей длины газопровода.

Также мы писали, что в США сделали первый шаг к санкциям за "Северный поток-2" против Италии и Швейцарии.