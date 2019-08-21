В среду, 21 августа, в Киеве состоится очередное заседание Кабинета министров Украины, на котором спортсменам назначат президентские стипендии, а также будет утвержден День администратора ЦПАУ (центр предоставления админуслуг - Ред.). Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте Кабмина.

Так, первым будет рассмотрен проект указа президента О Дне администратора ЦПАУ. Также члены правительства рассмотрят вопрос назначения стипендий президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта.

Кроме того, Кабмин установит предельный размер платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам. Также будет изменен порядок содержания деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах.

Правительство, помимо прочего, утвердит порядок создания и деятельности поисковых групп и Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан.

Напомним, в Кабмине утвердили расписание мероприятий на День независимости.

Также мы писали, что у Зеленского уверяют, что новоизбранная Рада сформирует Кабмин за два дня.