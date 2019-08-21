Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в июле получил зарплату 113,1 тыс. грн, что почти на 70 тыс. грн больше, чем в июне. Об этом пишут "Украинские Новости".

В июле Кириленко было начислено 113 143 гривны, из них должностной оклад - 14 783 гривны, надбавка за выслугу лет - 7 391 гривны, надбавка за интенсивность труда - 12 565 гривен, индексация - 656 гривен, премия - 2 661 гривну, отпускные - 75 086 гривен.

22 063 гривны Кириленко уплатил в качестве налогов, таким образом, на руки он получил 91 080 гривен.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, чистая зарплата Зеленского за июль не дотянула до 900 долларов.

Также мы писали, что министр образования Гриневич получила зарплату в пять раз больше оклада.