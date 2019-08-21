В Швеции двух украинцев объявили в розыск по подозрению в убийстве 70-летнего мужчины. Об этом пишет Expressen.

70-летний Герт-Инге Бертинссон пропал в Маркариде еще 31 июля, а его тело было найдено 10 августа. Автомобиль, на котором он выехал из дома до исчезновения - золотистый Volvo XC 90 - заметили в 128 милях от города, на нем были фальшивые номерные знаки. Полиция подозревает, что мужчину с целью завладения автомобилем убили 48-летний Ярослав Лавринив и 47-летний Александр Трайдук.

Последний раз украинцы засветились в Стокгольме 5 августа, их засняла камера, когда они пытались снять деньги с банковской карты убитого. Сейчас полиция не знает, где находятся мужчины, их разыскивают по всей стране.

Кроме убийства Бертинссона, двое украинцев проверяются на причастность к исчезновению в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся. Неподалеку от этого места в это время видели автомобиль, которым завладели мужчины.

Фото: expressen.se

Напомним, в Румынии пациент психбольницы убил четверых человек и ранил еще девять.

Также мы писали, что украинец в Чехии не смог договориться о сексе с проституткой за 325 гривен и убил ее. Его посадят на 17,5 лет.