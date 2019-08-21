Завтра, 22 августа, Совет Безопасности ООН соберется на свое внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, которые вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как уточнил ТАСС и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, запрос о проведении соответствующего заседания направили Россия и Китай.



"Мы вместе с Китаем запросили заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия", - сказал Полянский. Он уточнил, что заседание будет проведено в четверг (в 22:00 по Киеву - Ред.) в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

Напомним, что Пентагон 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытал крылатую ракету наземного базирования: дальность полета составила более 500 км.

Ранее "Страна" в материале "Откопали томагавк войны" выяснила, зачем США испытали запрещенную ракету в день встречи Путина и Макрона.