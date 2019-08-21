Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом передают Украинские Новости со ссылкой на судебные материалы.

В суд поступил иск от гражданина (имя не указано - Ред.) о том, что еще 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и Порошенко по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Однако при этом, обстоятельства якобы совершенных правонарушений не раскрываются. И сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

15 августа суд удовлетворил жалобу заявителя и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.