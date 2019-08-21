21 августа НБУ понизил курс доллара на 2 копейки - до 25,13 грн по сравнению с предыдущим днем. В обменках доллар утром покупают за 25,24 грн, продают за 25,30 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают в среднем за 25,05 грн, средняя продажа - 25,30 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 21 августа

Курс НБУ сегодня - 25,13 грн, то есть доллар подешевел на 2 копейки по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. 20 августа справочный курс гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке укрепился до 25,1242 грн/$1 с 25,1883 грн/$1.

В обменках по состоянию на 07:30 средняя покупка грн, средняя продажа - грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,80 до 25,20 грн, продажа от 25,23 до 25,55 грн.

Прогнозы

На этой неделе эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление гривны и курс в коридоре 24,8/25,70 грн. Такая ситуация может продлится до сентября.

Вторник, 20 августа, прошел на валютном рынке гораздо активнее, чем понедельник. На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 августа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,072 миллиарда гривен.

По прогнозам аналитиков, на этой неделе значительные изменения курса доллара к гривне не ожидаются, наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,3 грн.