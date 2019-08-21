Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку своему американскому коллеге Дональду Трампу в его стремлении вернуться к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации Трампа.

По его данным, лидеры США и Франции провели во вторник, 20 августа, телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении относительно того, что участие России в саммите "Большой семерки" (G7) в 2020 году было бы целесообразно.

По данным источника CNN, с идеей пригласить Россию в 2020 году выступил сам Макрон. Трамп якобы намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи (G7), который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Напомним, что вчера, 20 августа, Трамп заявил журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом о том, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

"Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией. Определенно, я считаю, что это вновь могла бы быть G8, и, если бы кто-то выступил с таким предложением, я был бы расположен к тому, чтобы отнестись к нему очень благосклонно", - сказал американский президент.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп отменил визит в Данию, потому что премьер Фредериксен отказалась обсуждать продажу Гренландии.