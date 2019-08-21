Во Львовской области к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) привлекли подразделения Нацгвардии Украины.

"С 19 августа 2019 года вблизи села Кавское Стрыйского района, где 16 августа был зафиксирован падеж поголовья из-за африканской чумы свиней, и с целью проведения карантинно-ограничительных мероприятий, на ветеринарно-полицейских постах несут службу военнослужащие Национальной гвардии Украины", - рассказали в пресс-службе Нацгвардии и показали фото своих бойцов на постах.

Фото: ngu.gov.ua

На дорогах при въезде в очаг заражения, во исполнение решения ГЧПК для предотвращения распространения АЧС, нацгвардейцы круглосуточно несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Напомним, что во Львовской областной государственной администрации в ночь на 17 августа состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизотической комиссии под руководством председателя Маркияна Мальского, на котором было решено объявить карантин сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг очага вспышки АЧС и ввести в действие план противоэпизотических мероприятий на территории района.

Ранее "Страна" сообщала, что на Хортице полностью уничтожат популяцию диких кабанов из-за африканской чумы.