Фанаты голливудского актера Киану Ривза вне себя от восторга. Глава кинокомпании Warner Brothers Тоби Эммерих официально заявил о старте съемок четвертой части Матрицы. И причем, снимать ее будет режиссер Лана Вачовски, благодаря которой киносага и взлетела на вершины популярности.

Второй повод хлопать в ладоши - главные роли в Матрице-4 сыграют Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити), как передает The Variety.

"Мы не могли нарадоваться тому, что снова работаем над Матрицей вместе с Ланой. Она - уникальный и творческий режиссер, поэтому мы в восторге от того, что она пишет сценарий для новой части, продюсирует и снимает", - заявил Тоби Эммерих.

Кроме Ланы Вачовски, в создании сценария приняли участие писатели Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

Пока неизвестно кто еще из оригинального актерского состава вернется в продолжение Матрицы.

"Много идей, которые Лилли и я исследовали двадцать лет назад, сейчас стали еще более актуальными. Я счастлива вернуть этих героев в мою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими замечательными друзьями", - прокомментировала новость сама Вачовски.

Съемки четвертой части Матрицы начнутся в 2020 году. Подробностей о сюжете пока нет.

Ранее "Страна" сообщала, что папарацци сфотографировали Киану Ривза на свидании.