На "Рустави 2" новый скандал. Журналисты прервали выпуск новостей, чтобы объявить о своем увольнении
Скандально известный грузинский канал "Рустави 2" снова в центре внимания и снова из-за своего прямого эфира. Вчера вечером, 20 августа, главный информационный выпуск был прерван. Ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили в прямом эфире заявили, что они покидают канал, на котором проработали более 10 лет.
Об этом инциденте передает Интерфакс-Украина.
"В течение всего этого времени и мы были, и кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет, поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале", " заявила Джоджуа.
После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" и был прерван.
После этого инцидента новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.
Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава канала "Рустави-2", который призывал мочиться в Боржоми и вино, улетел в Киев.