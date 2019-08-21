Скандально известный грузинский канал "Рустави 2" снова в центре внимания и снова из-за своего прямого эфира. Вчера вечером, 20 августа, главный информационный выпуск был прерван. Ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили в прямом эфире заявили, что они покидают канал, на котором проработали более 10 лет.

Об этом инциденте передает Интерфакс-Украина.

"В течение всего этого времени и мы были, и кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет, поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале", " заявила Джоджуа.

После этого заявления ведущих информационный выпуск "Курьер" и был прерван.

После этого инцидента новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава канала "Рустави-2", который призывал мочиться в Боржоми и вино, улетел в Киев.