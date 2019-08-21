История с возможной покупкой США у Дании острова Гренландия оказалась совсем нешуточной. Президент Дональд Трамп отложил запланированный на 2-3 сентября визит в Королевство и встречу с премьер-министром Метте Фредериксен по одной простой причине. Госпожа премьер категорически отказалась обсуждать на этой встрече продажу Гренландии.

Об отмене визита хозяин Белого дома традиционно написал в своем Twitter.



"Дания - это особенная страна с необыкновенными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время", - сообщил президент.

"Премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую прямолинейность. Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика встречи в будущем!" - добавил президент.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Власти Гренландии и Дании заявили, что автономия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

Ранее американский лидер подтвердил, что США могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Как заметил Трамп, "по своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости".