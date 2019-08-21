В футбольной Лиге чемпионов состоялись первые поединки решающего квалификационного этапа турнира сильнейших команд Старого света - раунда плей-офф.

Обидчик киевского "Динамо" бельгийский "Брюгге" на стадионе "Линцер" в австрийском городе Линц обыграл ЛАСК со счетом 1:0.

Удивительно, что амстердамский "Аякс", который называли одним из открытий минувшей Лиги, где голландский клуб уступил только в полуфинале "Тоттенхэму", не сумел забить на Кипре.

Результаты поединков вторника:

ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:1

гол: Ганс Ванакен (10-я минута, с пенальти)

АПОЭЛ (Кипр) - "Аякс" (Голландия) - 0:0;

ЧФР (Румыния) - "Славия" (Чехия) - 0:1

гол: Лукаш Масопуст (28).

В среду, 21 августа, пройдут еще три первых матча раунда плей-офф: "Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия), "Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) и "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Русенборг" (Норвегия).

Ответные встречи раунда плей-офф состоятся 27-28 августа. Победители по сумме двух матчей станут участниками группового турнира Лиги чемпионов. Проигравшие команды выйдут в основную сетку Лиги Европы УЕФА.