В субботу, 17 августа, по дороге с Броваров до Киева исчезли 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская. Как сообщила в соцсетях пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, обеих женщин убили.

Отмечается, что заказчиком преступления стал экс-супруг Надежды Головач, который в суде оспаривает имущество после развода. Как сообщает Сарган, мужчина действовал в сговоре со своей нынешней женой.

"Заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства. Жизни двух человек заказчики оценили в $50 тысяч", - заявила пресс-секретарь руководителя ГПУ.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. Их ждет избрание меры пресечения.

По словам Сарган, по этому делу задержаны все фигуранты. Помощь прокуратуре и полиции оказывали также сотрудники СБУ.

Видео: Facebook/Лариса Сарган

Скриншот: Facebook/Лариса Сарган

Ранее сообщалось, что после публикации "Страны" в ГБР открыли дело против полицейских, которые знали о подготовке убийства "Сармата".

Также мы писали, что в Украине выйдет книга о серийных убийствах. В ней соберут самые резонансные преступления с 80-х годов.