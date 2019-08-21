Президент Италии принял отставку главы Совета министров страны Конте
Президент Италии Серджо Матарелла во вторник принял отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте, передает итальянский телеканал Rai24.
Приняв отставку, Матарелла обратился к Конте с просьбой продолжить исполнять обязанности премьера пока не будет сформировано новое правительство.
Ожидается, что в среду и четверг Матарелла проведет консультации с лидерами основных политических партий Италии.
Ранее во вторник, выступая в сенате, Конте объявил о решении подать в отставку.
"После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту Республики, чтобы передать ему прошение об отставке", - заявил он.
Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству. Он также принял во внимание критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии.
"На этом заканчивается деятельность этого правительства", - добавил он.
В ходе выступления перед сенаторами Конте критиковал лидера "Лиги" - вице-премьера Маттео Сальвини за "безответственность" и попытки вмешиваться в работу других министров.
Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз накажет Италию за расточительность, а также о том, что в Италии занялись работой над отменой антироссийских санкций.