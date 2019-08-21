Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможную будущую роль Израиля как посредника между Украиной и Россией. Об этом сообщили во вторник два чиновника, знакомые с этим вопросом, пишет The Times of Israel.

По словам официальных лиц, Израиль, который имеет хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, мог бы стать посредником между двумя враждующими странами в будущем.

Однако в настоящее время условия для конкретных дискуссий об участии Израиля еще не созрели, поскольку Россия и Украина в данный момент еще не участвуют в серьезных мирных переговорах, сообщили изданию оба чиновника на условиях анонимности.

В понедельник утром Нетаньяху встречался с Зеленским почти два часа, обсуждая различные вопросы.

Позже в тот же день, во время брифинга для прессы, премьер-министр отказался сообщить, просил ли Зеленский выступить посредником между ним и президентом России Владимиром Путиным.

"Чтобы кто-то стал посредником, нужны три стороны - Россия, Украина и посредник", - сказал премьер в ответ на вопрос, заданный The Times of Israel.

"Для танго нужны три. И я не думаю, что у нас их три на данный момент".

Он отказался отвечать на дополнительный вопрос о том, просил ли Зеленский или администрация США взять на себя посредническую роль в будущем.

Во вторник Нетаньяху встретился с уходящим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом на коротком заседании, которое было закрыто для прессы.

Во время последних выборов Гройсман баллотировался со своей партией, которая не смогла преодолеть избирательный барьер, и его вскоре заменят.

Как отмечает издание, и Зеленский, и Гройсман - евреи, но ни один из них не присутствовал на мероприятии, организованном Нетаньяху во вторник в его киевском отеле для членов местной еврейской общины.

"Израиль - растущая сила в мире. Мы были людьми, которые были почти истреблены - они убивали нас без пощады - и стали гордой и могущественной нацией ", - сказал премьер-министр. Главной причиной удивительного преобразования еврейского народа была "вера", подчеркивал он на протяжении всей своей речи.

Нетаньяху является первым израильским премьер-министром, посетившим страну с марта 1999 года. Он должен вернуться в Израиль вечером во вторник.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху договорился с Зеленским расширить соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.