Президент Франции Эмманюэль Макрон написал пост в Facebook на русском языке, отметив, что верит в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока.

Фото: Facebook/Emmanuel Macron

"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", - написал он.

Кроме того, французский лидер отметил, что видит прогресс по многим политическим и экономическим вопросам во франко-российских отношениях.

"Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", - отметил Макрон.

"Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией" - подытожил президент.

Скриншот: Facebook/Emmanuel Macron

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон на пресс-конференции связал возврат России в большую восьмерку с украинским вопросом и призвал перезапустить отношения.

Также на пресс-конференции Путин и Макрон дали понять, что перед новой встречей в "нормандском формате" надо сначала выполнить решения предыдущей.