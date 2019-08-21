Турецкий "Бешикташ" заплатит за украинского вингера Коноплянку 3 млн евро
Команда "Бешикташ" согласовала трансфер украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки. Об этом сообщает ntvspor.net.
По информации источника, "Шальке" получит за украинского хавбека 3 миллиона евро. Коноплянка же подпишет с "Бешикташем" четырехлетнее соглашение, согласно которому будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.
Издание Fanatik сообщает, что президент "Бешикташа" Фикрет Орман уже договорился с Коноплянкой о переходе в турецкий клуб. Ожидается, что 29-летний украинец прибудет в Стамбул 21 августа.
Контракт Коноплянки с "Шальке" рассчитан до конца сезона 2019/20. Transfermarkt оценивает украинца в 6,5 млн евро.
Отметим, что "Бешикташ" по итогам прошлого сезона стал третьей командой Турции и стартует в еврокубках с группового раунда Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Коноплянка пообещал отобрать очки у чемпионов Европы.
Также мы писали, что Евгений Коноплянка перешел из Шальке в турецкий Бешикташ.