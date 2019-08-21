Кому нужен вице-спикер?

В то время как монополисты власти – "Слуга народа" – успешно распределяют руководящие посты в парламенте, будущие оппозиционные фракции не могут определиться с тем, кто и что из них получит. Что неудивительно в ситуации, когда партия власти одна, а формально оппозиционных партий будет сразу четыре.

Опять же с формальной точки зрения главной должностью, которую должны распределить "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", – это пост второго вице-спикера, то есть третья по значению позиция в президиуме. Однако вчера даже самая маленькая фракция – "Голос" – заявила, что отказывается от претензий на вице-спикерство, поскольку эта должность "имеет преимущественно церемониальные позиции".

В принципе, это правда. Есть должность спикера, с которой все понятно, есть должность первого вице-спикера, который тоже достаточно часто ведет заседания, поскольку спикеру часто приходится отлучаться "по государственным делам". Но до отсутствия их обоих дело, как правило, не доходит – по крайней мере, в такие важные дни как вторник и четверг. Второму вице-спикеру иногда перепадает только ведение заседаний по средам и пятницам, когда и кворума в зале нет.

В последнем парламенте вторым вице-спикером была представительница "Самопомощи" Сыроид. Свою личную узнаваемость она этим создала, но объективно запомнилась только спорами с представителями юго-восточной оппозиции насчет употребления русского языка. Когда речь шла о чем-то серьезном, в президиуме всегда присутствовали Парубий или Геращенко.

Потому вряд ли стоит удивляться, что очереди на должность второго вице-спикера нет. Серьезные политики на нее идти не хотят, а политиков второго ряда не выдвигают, потому что в этом случае "победившая" фракция потеряет право на руководство каким-то из "оппозиционных" комитетов, которых "Слуга народа" и так выделяет очень мало.

Отдадут ли партии Порошенко свободу слова?

Комитет номер один среди тех, которые партия власти сейчас собирается выделить четырем остальным фракциям, – по вопросам свободы слова. Хотя его функции планируют урезать, отобрав у комитета право определять информационную политику для СМИ, все равно он остается главной площадкой, куда журналисты могут пожаловаться в случае нарушения их прав или прав их СМИ. А роль защитника прессы всегда выгодна – поскольку в этом случае поддержка самой прессы обеспечена.

Вчера стало известно, что на должность главы комитета по свободе слова от "Евросолидарности" претендует Арьев, в далеком прошлом журналист 5 канала. А в последние годы знатный порохобот. И с этой точки зрения его кандидатура вызывает, мягко говоря, большие вопросы.

Ведь все помнят происходило со свободой слова при Порошенко. Приговоры для Коцабы, Васильца и Тимонина, политические дела против других журналистов, атаки на "Страну", "Интер", "Вести", "112", NewsOne, ZIK и "1+1" происходили либо по прямому указанию старой власти, либо при ее полном попустительстве. Война против свободы слова в 2014-19 годах была настолько тотальной, что ожидать, будто представитель фракции Порошенко вдруг начнет защищать все СМИ, независимо от политических предпочтений, не приходится.

А потому в вопросе свободы слова "оппозиционный" выбор может быть только один – кто угодно, но не "Евросолидарность". Остается надеяться, что две главные оппозиционные фракции – "Оппоплатформа" и "Батькивщина" – об этом смогут договориться.

"Нормандская четверка": парижские условия Путина

Ключевым для Украины международным событием вчерашнего дня была встреча президентов Франции и России – Макрона и Путина. Для Украины оно было ключевым, поскольку обе страны являются участниками "нормандской четверки" – международного клуба по решению проблемы Донбасса.

Естественно, Макрон и Путин не могли обойти вниманием эту тему – и не обошли. И российский президент однозначно дал понять, что сейчас в вопросе Донбасса мяч находится на украинской стороне.

Поскольку существуют Минские соглашения 2015 года, в которых вся эта логика прописана. Но эта логика не нравится ни бывшему президенту Украины, который фактически подписался под этими договоренности, ни нынешнему, который их унаследовал.

По этой логике, ближайшими шагами по выполнению политической части соглашений должны стать закрепление особого статуса Донбасса в украинской Конституции, проведение выборов на неконтролируемых территориях и амнистия всех, на ком нет тяжелых преступлений. Только при выполнении этих пунктов, по мнению Путина, возможны новая встреча "нормандской четверки" и дальнейшее продвижение переговорного процесса.

С точки зрения институциональной, возможность сделать эти шаги у Зеленского есть. Имея 254 голосов своей фракции и полсотни голосов юго-восточной оппозиции, даже решение конституционного вопроса сегодня для него вполне реально. Нет лишь политической воли – что, скорее всего, объясняется страхом перед возможной дестабилизацией внутренней ситуации в стране.

Исходя из этой логики, сегодня ключевым вопросом является создание в Украине такой обстановки, при которой правые радикалы не смогли бы совершить дестабилизацию. И, в принципе, в том же заинтересован сам Зеленский, поскольку на сегодняшний день правые радикалы являются союзниками его главного противника – Порошенко.

А потому сегодня следовало бы ожидать от "Слуги народа" инициатив не по "работе СМИ в условиях войны", а по прекращению действий политических военизированных формирований. Но таких инициатив от партии власти что-то не слышно.

Зато слышно о подготовке атаки власти на телеканалы, связанные с "Оппоплатформой". Что в общем-то весьма красноречиво свидетельствует о том, кого на Банковой видят своим главным врагом. Явно не нациоалистов, а тех, с которыми партия "Слуга народа" могла бы проголосовать за необходимый пакет законов для мира на Донбассе. Но, пока не видно, чтоб у Зе-команды было такое желание.

К слову, весьма примечательна была и реакция Макрона на заявления Путина. Французский президент согласился с тем, что "встреча ради встречи" в Нормандском формате не нужна. Кроме того, что характерно, он написал целый пост в ФБ на русском языке, где сказал о прогрессе в российско-французских отношениях и заявил, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока.

Италия: вторая попытка поворота к России?

В Италии – очередной политический кризис. Премьер Конте официально заявил, что подаст заявление об отставке. С трудом слепленная весной прошлого года коалиция распалась, и впереди парламентские выборы. На которых вопрос об отношении к России и Украине является ключевым.

Одним из пунктов программы развалившейся коалиции была отмена антироссийских санкций. Однако он так и остался нереализованным, причем единственной партией коалиции, которая отстаивала его реализацию, являлась "Лига Севера". В то время как другой участник объединения – "Движение 5 звезд" – фактически проигнорировало все договоренности.

"Лигу Севера" обвиняют в том, что она работает на российские деньги. Однако это не мешает партии набирать популярность – ее рейтинг дошел до заоблачных 40%, которые, при определенных раскладах, позволят в следующем парламенте самостоятельно сформировать правительство (как это будет с получившей в Украине 43% "Слугой народа").

И тогда лидер "Лиги Севера" Сальвини, фотографировавшийся в футболке с изображением Путина на Красной площади, автоматически становится кандидатом номер один на пост премьера.

Если эти прогнозы сбудутся, то возможны серьезные геополитические сдвиги во всей европейской политике в отношении России. Однако подобные прогнозы – вещь неблагодарная. Любой Сальвини в любой момент может стать Зеленским, забывающим все, что обещал перед выборами.

Зачем Трамп запустил свой "Томагавк"?

В то время, как Макрон и Путин встречались в Париже, Штаты объявили о проведении испытаний новой крылатой ракеты, являющейся разновидностью ракет "Томагавк". Это испытание вызвало шквал возмущения во всем мире, поскольку новая ракета соответствует требованиям ограничений недавно отмененного Договора о ракетах средней и малой дальности.

С точки зрения политкорректности, Вашингтон и в самом деле выглядит некрасиво. Обвиняя Москву в нарушениях договора РСМД и воспользовавшись этими обвинениями для разрыва соглашения Рейгана–Горбачева, Штаты первыми запустили "запретную" ракету и тем самым показали, что именно они готовились к разрыву договора задолго до самого факта разрыва.

На запуск нового "Томагавка" негативно отреагировали и Москва, и Пекин. Причем Китай – даже более резко, чем Москва. И реакция Пекина, в общем-то, показывает, кому адресовалось "послание" Белого дома.

Трампу плевать на дипломатические условности. Он берет инициативу, чтобы занять позицию силы и уже вскоре начать переговоры о многостороннем ДРСМД – уже с участием не только Москвы, но и Пекина. Естественно, Китай, который 32 года оставался в стороне от ограничений и мог развивать свои ракеты бесконтрольно, теперь не в восторге от того, что его тоже хотят ограничить.

Однако перспектива подобного предложения неизбежна, и Пекину придется на него реагировать. Причем понимая, что от этого зависит не только международный имидж, но и перспективы торговли с Штатами. Ведь Трамп спит и видит, какие бы еще поводы придумать, чтобы выжить китайские товары с американского рынка.