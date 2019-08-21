Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик показал фото своей команды в тренировочном зале в Лос-Анджелесе, где он готовится в своему дебюту в супертяжелом весе. Соответствующее фото спортсмен опубликовал на своей странице в Facebook во вторник, 20 августа.

Фото: Facebook/Александр Усик

Как сообщалось, спортсмен сейчас находится в Лос-Анджелесе. Как писала "Страна", дебютный поединок Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября 2019 в Чикаго. При этом имя соперника пока не сообщается. Изначально, им должен был стать опытный камерунец Карлос Такам, но после того, как он сменил промоутерскую компанию украинцу пришлось искать нового оппонента.

Ранее боксер Александр Усик пожелал хорошей недели, показав розовый язык и зеленые "зубы".

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