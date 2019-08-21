В Министерстве образования обновили Положение об индивидуальной форме получения общего среднего образования. Соответствующий приказ от 10 июля № 955 вступил в силу сегодня, 20 августа, передает Юрлига.

Отмечается, что заведения образования могут организовывать (сообщив об этом на своих сайтах или сайтах основателей) получение образования по:

Экстернатной форме (экстернат): организуется для лиц, которые по состоянию здоровья, из-за проживания за рубежом, на неконтролируемой территории или на линии столкновения и тому подобное, не могут посещать занятия и пройти оценивание; ускоренно овладели содержанием учебных предметов одного или нескольких классов (уровней полного общего среднего образования); самостоятельно овладели или желают овладеть содержанием предметами; осуждены к пожизненному лишению свободы. Семейной (домашней) форме. Родители могут самостоятельно (или с помощью педагогов, в том числе неформального профиля) организовывать образовательный процесс с учетом способностей, интересов, потребностей, мотивации, возможностей и опыта своих несовершеннолетних детей. Родители ответственны за получение образования детьми на уровне не ниже стандартов и могут фиксировать учебные достижения в портфолио. Педагогический патронаж. Возможен для детей из малонаселенных сел, больных детей - учеба происходит около их больничной койки; осужденных детей; детей-беженцев.

Как сообщается, совершеннолетние школьники или родители несовершеннолетних могут выбрать индивидуальную форму получения образования в соответствии с интересами, способностями, потребностями, мотивацией, возможностями и опытом.

Зачисление на индивидуальное обучение проводится обычно до начала учебного года. Перевестись возможно в течение учебного года, но не позже чем до проведения годового оценивания или государственной итоговой аттестации. Такое ограничение не применяется для перевода на педагогический патронаж.

Обучающихся за рубежом, проживающих в Крыму и на неконтролируемых территориях, на линии столкновения, зачисляют (переводят) на экстернат в течение всего календарного года.

Руководитель заведения образования обеспечивает реализацию индивидуальной образовательной траэктории учащихся, разрабатывая индивидуальные учебные планы и программы развития (для особых детей), организовывая и проводя консультации, предоставляя доступ к библиотечному фонду, учебной, научной, производственной, культурной, спортивной инфраструктуре заведения образования и тому подобное.

Кроме того, родители смогут принять участие в разработке индивидуального учебного плана, а также согласовывать его.

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