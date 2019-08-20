Американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает назначения новым послом в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает ТАСС.

"Он является человеком, которого очень уважают в России", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности выдвижения кандидатуры Салливана. "Я знаю, что [госсекретарь США] Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают. Он вполне может быть [назначен]", - добавил Трамп.

Отмечается, что ранее о планах американской администрации выдвинуть кандидатуру Салливана на эту должность сообщила газета The New York Times. В публикации подчеркивалось, что Салливану для назначения необходимо будет получить одобрение американских законодателей, при этом издание отмечало, что у первого заместителя госсекретаря "небольшой опыт дипломатического взаимодействия с Москвой".

Как известно, Салливан ранее принимал участие в российско-американских консультациях по стратегической стабильности. Россию на них представлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В последние недели несколько ведущих американских СМИ сообщали, что новым послом США в РФ может стать американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн. В публикациях отмечалось, что он ранее тесно взаимодействовал с российскими официальными лицами, а также имеет опыт работы в компании Ford Motor в области выстраивания отношений с иностранными властями.

Напомним, действующий посол США в Москве Джон Хантсман в начале текущего месяца подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, он покинет свой пост 3 октября. Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года.

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