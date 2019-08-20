Кабмин расширил список лиц, которые имеют право на обеспечение рабочих кабинетов комплектом мебели в размере до 30 000, 25 000 и 15 000 грн.

Соответствующие изменения содержатся в постановлении Правительства от 14 августа 2019 года № 717, вступившем в силу 16 августа, передает Юрлига.

Как сообщается, для служебных кабинетов членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, руководителей Национальной школы судей, заместителей председателей и судей Конституционного Суда, Верховного Суда, высших специализированных судов, председателей апелляционных судов и их заместителей, руководителей аппарата (секретариата) Высшего совета правосудия, Конституционного Суда, Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшей квалификационной комиссии судей предельная сумма на приобретение мебели составляет 25 000 грн.

Для служебных кабинетов руководителей иных госорганов, бюджетных учреждений и организаций, председателей местных судов и их заместителей предельная сумма на приобретение мебели будет составлять 15 000 грн.

Отмечается, что органы Казначейства во время оплаты счетов на приобретение легковых автомобилей, мебели, иного оборудования, компьютеров, приобретения и содержания мобильных телефонов придерживаются предельных сумм расходов, утвержденных постановлением Кабмина № 332.

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