Президент Группы Всемирного банка (ВБ) Девид Малпасс 22 августа впервые прибудет в Украину. Об этом сообщил ВБ на своем сайте во вторник, 20 августа.

"Это будет первый визит г-на Мопласса в Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял должность президента Группы Всемирного банка", - указывается в сообщении.

По данным пресс-службы, Малпасс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 августа.

Он встретится с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Яковом Смолием, а также с мэрами городов, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

"В ходе визита г-н Малпасс обсудит планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на создание новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк потребовал от Украины остановить рост минимальных зарплат.

Также мы писали, что Всемирный банк грозит Украине экономическим кризисом, если она разойдется с МВФ.