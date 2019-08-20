В НБУ расширили список банков для хранения налички регулятора
В Нацбанке допустили системно важные банки к участию в отборе банков, которые хранят наличные средства регулятора. Соответствующее постановление правления НБУ №106 от 14 августа вступило в силу сегодня, 20 августа, передает Юрлига.
Отмечается, что НБУ осуществляет отбор банков, привлекающихся к хранению запасов наличности регулятора и проведения операций с нец во всех регионах страны, по одному из следующих критериев:
- государство владеет долей уставного капитала банка в размере более 75%;
- контрольный пакет банка принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, имеющим международный рейтинг инвестиционного класса;
- банк включен Национальным банком в перечень системно важных банков.
В частности, системно важные банки могут обратиться к регулятору с ходатайством о предоставлении им статуса уполномоченного банка и в случае его получения участвовать в процессе обеспечения наличного обращения по делегированной модели.
При этом банки, отвечающие одному из этих критериев, не будут привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, если к ним или владельцам существенной доли в них, а также связанным с ними лицам применены санкции иностранными государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития, Европейским Союзом или Украиной.
Сегодня функции хранения запасов наличности Национального банка и проведения операций с ней во всех регионах страны выполняют подразделения следующих трех уполномоченных банков:
- "Ощадбанк";
- "Приватбанк";
- "Райффайзен Банк Аваль".
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