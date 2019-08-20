В Нацбанке допустили системно важные банки к участию в отборе банков, которые хранят наличные средства регулятора. Соответствующее постановление правления НБУ №106 от 14 августа вступило в силу сегодня, 20 августа, передает Юрлига.

Отмечается, что НБУ осуществляет отбор банков, привлекающихся к хранению запасов наличности регулятора и проведения операций с нец во всех регионах страны, по одному из следующих критериев:

государство владеет долей уставного капитала банка в размере более 75%;

контрольный пакет банка принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, имеющим международный рейтинг инвестиционного класса;

банк включен Национальным банком в перечень системно важных банков.

В частности, системно важные банки могут обратиться к регулятору с ходатайством о предоставлении им статуса уполномоченного банка и в случае его получения участвовать в процессе обеспечения наличного обращения по делегированной модели.

При этом банки, отвечающие одному из этих критериев, не будут привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, если к ним или владельцам существенной доли в них, а также связанным с ними лицам применены санкции иностранными государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития, Европейским Союзом или Украиной.

Сегодня функции хранения запасов наличности Национального банка и проведения операций с ней во всех регионах страны выполняют подразделения следующих трех уполномоченных банков:

"Ощадбанк";

"Приватбанк";

"Райффайзен Банк Аваль".

Ранее сообщалось, что банки ужесточили контроль за денежными переводами украинцев из-за жестких штрафов НБУ.

Также мы писали, как украинские банки будут работать при военном положении и почему это важно сейчас.