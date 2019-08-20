Известный украинский боксер Александр Усик показал новое фото со своей тренировки перед дебютом в супертяжелом весе.

На фото Усик показал поклонникам язык и продемонстрировал свою зеленую капу.

"Желаю всем продуктивной недели, трудимся с позитивом", - написал он под фото на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Александр Усик

Как известно, спортсмен сейчас находится в Лос-Анджелесе. Как писала "Страна", дебютный поединок Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября 2019 в Чикаго. При этом имя соперника пока не сообщается. Изначально, им должен был стать опытный камерунец Карлос Такам, но после того, как он сменил промоутерскую компанию украинцу пришлось искать нового оппонента.

Ранее сообщалось, что Люк Кэмпбелл едва уложился в вес перед боем с Александром Ломаченко.

Также мы писали, что появилось фото, как очень серьезный Александр Усик шнурует боксерские перчатки.