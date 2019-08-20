Министерство здравоохранения Укранины вынесло на общественное обсуждение проект приказа о том, чтобы расширить перечень поставщиков услуг заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) для лечения потребителей инъекционных наркотиков. А также о внедрении ЗПТ в местах лишения свободы. На сайте Минздрава длится общественное обсуждение проекта приказа.

Заместительная поддерживающая терапия - признанный метод лечения потребителей инъекционных наркотиков. Она также способствует ресоциализации, возвращению их к полноценной жизни в обществе. Для лечения ЗПТ используют два вида препарата - таблетированный метадон и бупренорфин.

Проект приказа расширяет перечень поставщиков услуг ЗПТ, включая учреждения исполнения наказаний, физических лиц-предпринимателей, частные заведения здравоохранения. Те заведения, которые предоставляют услуги ЗПТ, переполнены.

На сегодняшний день действующий приказ, утверждая Порядок проведения ЗПТ больных с опиоидной зависимостью определяет, что такое лечение может проводиться лишь на базе Кабинетов ЗПТ, являющихся специализированными структурными подразделениеми заведения здравоохранения и не может предоставляться в заведениях пенитенциарной системы (колониях, СИЗО и т.д.).

Минздрав планирует, что благодаря принятию нормативно-правового акта удастся создать условия для расширения программы ЗПТ, включая внедрение лечения в заведениях пенитенциарной системы.

Также в Миздраве отмечают, что благодаря увеличению количества субъектов предоставления услуг удастся приблизить услуги к клиентам, что положительно поможет получить лечение большему количеству наркозависимых.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве изменили финансируемый государством список "Доступные лекарства".

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