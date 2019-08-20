В Киеве изъяли почти на пол миллиона сигарет без акцизов, которыми торговали через интернет
16 августа правоохранители Киева изъяли почти 11 500 пачек сигарет 75 различных фирм без маркировки акцизного налога общей стоимостью почти 480 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Киеве.
"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного оборота подакцизных товаров был проведен обыск гаражного бокса, расположенном в левобережной части Киева, где хранились сигареты иностранного производства, которые предположительно попали на территорию Украины вне таможенного контроля, а также сигареты отечественного производства без марок акцизного налога".
Также в пресс-службе добавили, что этими сигаретами торговали через интернет. Досудебное расследование по делу продолжается.
Фото: пресс-служба ГФС в Киеве
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