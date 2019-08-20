16 августа правоохранители Киева изъяли почти 11 500 пачек сигарет 75 различных фирм без маркировки акцизного налога общей стоимостью почти 480 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Киеве.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного оборота подакцизных товаров был проведен обыск гаражного бокса, расположенном в левобережной части Киева, где хранились сигареты иностранного производства, которые предположительно попали на территорию Украины вне таможенного контроля, а также сигареты отечественного производства без марок акцизного налога".

Также в пресс-службе добавили, что этими сигаретами торговали через интернет. Досудебное расследование по делу продолжается.

Фото: пресс-служба ГФС в Киеве

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