Не все будущие фракции смогли своевременно делегировать своего представителя в каждый комитет согласно закону. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она написала, что сегодня прошло заседание первой подгруппы Подготовительной депутатской группы. Представители партии "Слуга народа" предложили свое видение количественного состава и возможного представительства в каждом из комитетов других политических сил.

"К сожалению, не все фракции смогли своевременно делегировать своего представителя в каждый комитет, как того требует закон. Однако мы надеемся, что они заинтересованы в эффективной и быстрой работе подготовительной депутатской группы и предложат свои кандидатуры уже завтра", - написала Кравчук.

Скриншот: Facebook/Yevheniya Kravchuk

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, избранная народным депутатом по спискам партии "Европейская солидарность", опубликовала на своей странице в соцсети Фейсбук проект к заседанию подгруппы 1 по распределению комитетов. Согласно нему, у партии "Голос" нет ни одного представителя в шести комитетах.

В тоже время в "Слуге народа" уже заявили, что это проект, который еще будет дорабатываться.

Фото: Facebook/Ivanna Klympush-Tsintsadze

Ранее сообщалось, что партия Порошенко хочет назначить Владимира Арьева главой комитета свободы слова.

Также мы писали, что в Верховной Раде нового созыва предлагают создать 23 комитета.