Национальный банк Украины (НБУ) с 1 сентября 2019 года изменяет порядок осуществления кассовых операций банков, а также оптимизирует организацию работы банков с наличными в национальной и иностранной валюте. Изменения проходят из-за нового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Исключен из кассовых документов реквизит "код банка", отменена "карточка с примерами подписей" клиентов при обслуживании банком их счетов", - говорится в сообщении НБУ.

Новые требования закона предусматривают сдачу банками наличных средств в национальной валюте на договорных условиях для вывоза ее уполномоченными банками в Нацбанк наряду с обязательным вывозом непригодных к обращению банкнот и монет.

Помимо этого банки должны обеспечивать потребности своих клиентов в наличных средствах прежде всего за счет собственных поступлений и перераспределения наличных средств в собственной банковской сети.

Нацбанк также внедрил контроль за качеством пригодных к обращению гривневых банкнот, отсортированных автоматизированным способом на оборудовании банка для автоматизированной обработки банкнот. Регулятор также изменил порядок хранения разменных монет в хранилищах банков и определения ответственных за хранение, установил единые характеристики упаковочных материалов для банкнот нового материала.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривен "Земля-кормилица".

Также мы рассказывали, что банки ужесточили контроль за денежными переводами украинцев из-за жестких штрафов НБУ.