К концу вторника, 20 августа 2019 сирийские войска вошли в удерживаемый террористами "Джебхат Ан-Нусры" (сирийский филиал "Аль-Каиды") город Хан-Шейхун. Его северо-западная часть уже освобождена, продвижение продолжается.

Таким образом власти Сирии восстанавливают контроль над Хан-Шейхуном впервые с 2013 года. Об этом сообщает востоковед Илья Куса в телеграм-канале "Уши Асада".

Также сообщается, что группировки боевиков начали массово покидать "Эль-Латаминский анклав" на севере провинции Хама, чтобы не оказаться в окружении. Террористы отступают из городов Аль-Латамина, Кафр-Зита, Латмин, Морек, Мааркаба, Ляхая, Бувайда, Таль-Сайяд.

Экстренно направленный к городу с севера турецкий военный конвой был остановлен на подходе к Хан-Шейхуну на шоссе между городами Маарет Ан-Нуман и Аль-Хиш в провинции Идлиб авиаударами сирийской авиации.

Город Хан-Шейхун является стратегически важным, располагаясь на единственном шоссе, на стыке уже практически полностью освобожденной сирийской армией провинции Хама и всё еще удерживаемым боевиками "Ан-Нусры" Идлибом. Взятие города позволит взять в оперативное окружение несколько тысяч террористов с техникой и снаряжением.

Наступающие друг навстречу другу два крыла сирийской армии разделяет около 10 км. От этой операции зависит исход всей летней кампании в Сирии и переговорные позиции Дамаска на предстоящей трёхсторонней встрече Турции, Ирана и России в сентябре.

Фото: syria.liveuamap.com

Как сообщала "Страна", власти Турции предупредили США и Россию, что начинают новую операцию против курдов в Сирии. Параллельно с этим началась сирийская операция по освобождению Хан-Шейхуна.

Напомним, что власти Гибралтара решили отказать требованию США в дальнейшем удерживании иранского нефтяного танкера.

