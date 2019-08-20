Самый известный видеоблогер в мире Феликс Чельберг, он же PewDiePie, объявил о том, что он женился. Миссис Чельберг стала Марция Бизоньин (Marzia Bisognin). Пара долго была в отношениях. Фото со свадьбы PewDiePie опубликовал в Twitter.

"Мы теперь в браке! Я счастлив, насколько это возможно! И мне очень повезло разделить свою жизнь с этой прекрасной женщиной", - написал блогер.

Скриншот: Twitter/PewDiePie

Слухи о свадьбе PewDiePie появились 19 августа после публикации матери блогера в Instagram. Джоанна Чельберг (Johanna Kjellberg) опубликовала фото с сыном в нарядных одеждах и декорациях, похожих на свадебные. Она также использовала хештег #bästadagenever, что в переводе с шведского языка означает "лучший день на свете". Также 19 августа - это ровно восемь лет с момента знакомства блогера с его супругой.

Чельберг и Бизоньин начали встречаться в 2011 году. Они несколько лет находились в разъездах: жили то на родине Феликса в Швеции, то на родине Марции - в Италии. Со временем они съехались и поселились в британском городе Брайтон.

В апреле 2018 года Чельберг объявил, что они помолвлены, а позднее в соцсетях пара обсуждала свадьбу, но никогда не сообщала дату церемонии.

Фото: Twitter/PewDiePie

Чельберг - самый популярный YouTube-блогер в мире. Число его подписчиков на YouTube превышает 99 миллионов человек. По числу зрителей он уступает только каналу индийской музыкальной корпорации T-Series, где публикуются клипы и трейлеры фильмов.

Бизоньин долгое время также вела канал на YouTube, который назывался CutiePieMarzia. Она публиковала влоги и ролики о косметике и одежде. В октябре 2018 года Марция заявила, что перестанет выпускать новые видео. В настоящее время на канале остались шесть роликов, но на него подписаны более 7 миллионов человек.

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