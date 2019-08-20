Украинский президента Владимир Зеленский пообещал главе правительства Израиля Беньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий бывшим украинским пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые репатриировались в Израиль после 24 августа 1991 года.

Об этом Нетаньяху написал на своей странице в соцсети Facebook, сообщают "Украинские новости".

"Я признателен ему (Зеленскому, - Ред.) за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам из Украины", - написал премьер Израиля.

Данное соглашение было подписано еще в 2008 году и касалось выплаты украинских пенсий гражданам Израиля, которые выехали в эту страну после провозглашения независимости Украины.

Отметим, что Украина до сих пор не платит пенсии своим гражданам, которые живут на неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Чтобы получить свои выплаты, пенсионеры должны переехать в любой подконтрольный Украине город и обратиться в управление Пенсионного фонда по району, в котором они в этом городе проживают. Чтобы получить пенсию за все время, им нужно оформить справку переселенца и вместе с ней предоставить еще ряд документов - заявление о запросе пенсионного дела, копии и оригиналы документов, которые удостоверяют личность пенсионера, паспорт, пенсионное удостоверение, заявление о перечислении пенсии на счет в Ощадбанк.

После этого пенсионер должен доказать, что он действительно проживает по заявленному месту, а не на неподконтрольной территории. Чтобы в этом удостовериться, представители управления приходят по адресу, который указал пенсионер, и проверяют, проживает он там на самом деле или приехал на несколько дней к родственникам, чтобы получить свои деньги.

После этого сотрудники управления навещают пенсионера каждые полгода, чтобы проверить, живет ли он там на самом деле.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил список категорий работников, которые могут уйти на пенсию в 50 лет.

Также мы писали, что Кабмин установил денежную помощь переселенцам: инвалидам, пенсионерам и студентам на дневном обучении.