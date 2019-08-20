Журналисты узнали у врачей состояние пяти пешеходов, которых вчера забрали с места аварии Tesla и Range Rover. Двое из них - в тяжелом состоянии. Состояние больных узнавали журналисты портала "Информатор".

В вечер аварии, 19 августа, в городскую клиническую больницу №17 доставили 5 человек: четверых мужчин и женщину. Одного пострадавшего после осмотра врачей отпустили. По словам исполняющего обязанности главврача, сейчас под присмотром медиков находится 4 человека: состояние троих стабильное, один парень - в реанимации.

Его подруга рассказала журналистам, что Николай за день до аварии отпраздновал День рождения и как раз шел на работу, чтобы отметить его с коллегами-архитекторами. Именно он пострадал в аварии больше всего. Дарья рассказала, что парня оперировали около двух часов. У него диагностировали разрыв печени, а сломанное ребро пробило легкое. Его товарищу также предстоит операция из-за перелома ключицы.

Девушка говорит, что в больницу пока не приходили следователи, чтобы уточнить детали происшествия. Также не интересовались состоянием здоровья пешеходов водители Tesla и Range Rover. Друзья готовы обращаться в суд, чтобы виновные понесли наказание.

Видео: youtube.com/informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что автомобиль Range Rover, который въехал в толпу в центре Киева, не раз нарушал ПДД.

Кроме того, мы рассказывали, что появились фото и видео с места столкновения Tesla и Range Rover в центре Киева.